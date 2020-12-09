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Şok! Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in yüzünde değişmeyen yer kalmamış

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle milyonların beğenisini kazanan güzel oyuncu Demet Özdemir, başarılı performansıyla dikkat çektiği kadar güzelliğiyle de gündem oluyor. Demet Özdemir'in yıllar önceki halini görenler ''bugünle alakası yok'' yorumunu yapıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in hayretlere düşüren inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 05:44 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 05:45
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Şok! Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in yüzünde değişmeyen yer kalmamış

Son zamanlarda en başarılı kadın oyuncular arasında yer alan güzel oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir'in özel hayatını yakından takip eden hayranları güzel oyuncunun eski fotoğraflarını görünce 'yok artık' diyor. İşte Demet Özdemir başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...

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Şok! Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in yüzünde değişmeyen yer kalmamış

Zeynep Bastık

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Şok! Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in yüzünde değişmeyen yer kalmamış

Zeynep Bastık

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Şok! Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in yüzünde değişmeyen yer kalmamış

Zeynep Bastık

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Şok! Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in yüzünde değişmeyen yer kalmamış

Tuvana Türkay