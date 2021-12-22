Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü

Sadakatsiz'de canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Seda Altuner, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyanın en çok konuşula isimlerinden olan başarılı oyuncu yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...