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Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü

Sadakatsiz'de canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Seda Altuner, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyanın en çok konuşula isimlerinden olan başarılı oyuncu yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 16:40
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Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyayı sallayan Gözde Seda Altuner, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü

Dizide Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Altuner'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü

Aslı Enver - 10 Mayıs 1984

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Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü

Kaan Urgancıoğlu - 8 Mayıs 1981

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Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü

Pınar Deniz - 4 Kasım 1993