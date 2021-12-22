22 Aralık 2021, Çarşamba
Sadakatsiz’in Gönül Güçlü’si Gözde Seda Altuner yaşıyla şaşırttı! Öğrenenler şaşkına döndü
Sadakatsiz'de canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Seda Altuner, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyanın en çok konuşula isimlerinden olan başarılı oyuncu yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 16:40
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