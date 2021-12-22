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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz'ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim'in yıldızı...

Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz'ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim'in yıldızı...

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Mari karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şeyma Korkmaz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyuran ve kariyerinde hızla yükselen oyuncu güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi ise olay oldu. Usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 15:55
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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızı...

Kuruluş Osman üçüncü sezonuyla ekranda fırtınalar estirirken dizide Mari karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz, izleyiciker tarafından yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızı...

Korkamaz'ın usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızı...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızı...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim’in yıldızı...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ