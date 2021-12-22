Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz'ın eşi usta oyuncu çıktı! Meğer Kardeşlerim'in yıldızı...

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Mari karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şeyma Korkmaz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyuran ve kariyerinde hızla yükselen oyuncu güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi ise olay oldu. Usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...