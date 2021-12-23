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Merve Boluğur’dan aşk bombası! İşte yeni sevgilisi…

2015 yılında Murat Dalkılıç'la nikah masasına oturan Merve Boluğur, iki yıl sonra evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan güzel oyuncu, aşk orucunu bozdu. Önceki akşam Zorlu AVM'de olan Boluğur, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Yeni sevgilisine yöneltilen "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusu üzerine ünlü oyuncudan dikkat çeken bir cevap geldi.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:15
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Merve Boluğur’dan aşk bombası! İşte yeni sevgilisi…

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Merve Boluğur, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü işlemeciyle aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte ilk kez kameralara yakalandı.

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Merve Boluğur’dan aşk bombası! İşte yeni sevgilisi…

Merve Boluğur ve Rika Cihangir'in sahibi Erkan Şen, önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere takıldı. Kol kola dolaşan ve keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen çift, muhabirimizi görünce şaşkınlık yaşadı.

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Merve Boluğur’dan aşk bombası! İşte yeni sevgilisi…

"ÇOK MUTLUYUZ"

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren 34 yaşındaki güzel, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir diyaloğumuz var. Şu an çok mutluyuz" cevabını verdi.

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Merve Boluğur’dan aşk bombası! İşte yeni sevgilisi…

Erkan Şen'e yöneltilen "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusu üzerine araya giren Boluğur, "Hava çok soğuktu, montunu kaptım, güzel bir diyalogdayız" açıklamasını yaptı.

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Merve Boluğur’dan aşk bombası! İşte yeni sevgilisi…

ELİNİ OMZUNA ATTI

Röportajın ardından sevgiliyile beraber araçlarına doğru yürüyen iş insanının, elini Merve Boluğur'un omuzuna atması dikkatlerden kaçmadı.