23 Aralık 2021, Perşembe
Merve Boluğur’dan aşk bombası! İşte yeni sevgilisi…
2015 yılında Murat Dalkılıç'la nikah masasına oturan Merve Boluğur, iki yıl sonra evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan güzel oyuncu, aşk orucunu bozdu. Önceki akşam Zorlu AVM'de olan Boluğur, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Yeni sevgilisine yöneltilen "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusu üzerine ünlü oyuncudan dikkat çeken bir cevap geldi.
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:15
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