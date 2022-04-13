Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Melis Sezen, son dönemin parlayan yıldızlarından oldu. Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olsa da özel hayatını kameralardan uzak tutan güzel oyuncu, Etiler'de sevgilisiyle görüntülendi. Flaşlar patlayınca adeta şaşkına dönen Melis Sezen'in yeni bir aşka bakın kim çıktı...