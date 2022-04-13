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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Melis Sezen, son dönemin parlayan yıldızlarından oldu. Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olsa da özel hayatını kameralardan uzak tutan güzel oyuncu, Etiler'de sevgilisiyle görüntülendi. Flaşlar patlayınca adeta şaşkına dönen Melis Sezen'in yeni bir aşka bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:19
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Sadakatsiz dizisinde 'Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dün akşam sevgilisiyle Etiler'de objektiflere yansıdı.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞ

Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Çıkışta görüntülenen Melis Sezen, adeta şok oldu.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın kim çıktı

Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi.