Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

Özcan Deniz Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının ardından Samar Dadgar ile aşkını ilan etmişti. Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Deniz, bu kez genç aşkını Kapadokya'da ön balayına çıkardı. Lüks tatilinin detayları ise dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu, genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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