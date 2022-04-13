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Haberler Galeri Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

Özcan Deniz Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının ardından Samar Dadgar ile aşkını ilan etmişti. Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Deniz, bu kez genç aşkını Kapadokya'da ön balayına çıkardı. Lüks tatilinin detayları ise dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu, genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:53
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Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

Feyza Aktan ile 15 aylık evliliği olaylı şekilde sona eren Özcan Deniz, geçen yıl mayıs ayında "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum" notuyla Samar Dadgar ile aşk yaşadığını ilan etmişti.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

Ancak eski eşi Feyza Aktan'a oğulları Kuzey için açtığı velayet davası devam ettiği için göz önünde olmamayı tercih etmişlerdi.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

Davanın sonuçlanmasının ardından ikili ilk kez el ele görüntülenmişti.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

Deniz, bir ay önce de sevgilisine bir tektaşla evlenme teklif etti.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için hiçbir masraftan kaçmadı

GECELİĞİ 10 BİN TL

Yaz aylarında evlenmeleri beklenen çift düğün hazırlıklarına başladı.