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Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

Yeni şarkıcı 'Al ya da Bırak'ın (Take It or Leave It) hazırlıklarını tamamlayan Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı dans paylaşımıyla dikkat çekmişti. Bir süredir İngilizce şarkısının klibi için sette olan 21 yaşındaki popçu, "Zor bir klip oldu. Hem profesyonel hem de amatör ruhu yansıtmaya çalıştık" derken, dans görüntüleriyle ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 11:09
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Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, Etiler'de objektiflere yansıdı.

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Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı 'Take It or Leave It' için çalışmalarını sürdüren Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

"ZOR BİR KLİPTİ"

Yorgun olduğunu ifade eden Tilki, çekilmelerin sorulması üzerine, "Zor bir klipti. Hem profesyonel olması, hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. O da biraz zor bir şey. Kıyafetleri, sound'u... Hepsinde bu denge olması gerekiyordu. Bu durum bizi zorladı ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım, az kaldı" açıklamasını yaptı.

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Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

Daha önce "Kendi odamda, kendi garajımda, motosikletli arkadaşlarımla çekiyorum. Çok eğlenceli olacak" yorumunda bulunduğu yeni klibinin yönetmenlerinden birinin kendisini olduğunu dile getiren Tilki, "Çok detay vermeyeyim. Çıkınca göreceksiniz" demekle yetindi.

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Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

"KOREOGRAFİ GİBİ Mİ DURUYOR?"

Aleyna Tilki'nin önceki gün 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı ve 600 binden fazla izlenen dans görüntüleri çok konuşulmuştu. Şarkıcı, basın mensuplarının "Danslarınız size özgü mü, yoksa dans ekibiyle mi çalışıyorsunuz?" sorusuna, "Yok ya! Koreografi gibi mi duruyor? Orada kafamdan sallaya sallaya yapıyorum" yanıtını verdi.