Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

Yeni şarkıcı 'Al ya da Bırak'ın (Take It or Leave It) hazırlıklarını tamamlayan Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı dans paylaşımıyla dikkat çekmişti. Bir süredir İngilizce şarkısının klibi için sette olan 21 yaşındaki popçu, "Zor bir klip oldu. Hem profesyonel hem de amatör ruhu yansıtmaya çalıştık" derken, dans görüntüleriyle ilgili de konuştu.