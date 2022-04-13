Aleyna Tilki’den klip açıklaması: Kafamdan sallayarak yapıyorum

"ZOR BİR KLİPTİ"

Yorgun olduğunu ifade eden Tilki, çekilmelerin sorulması üzerine, "Zor bir klipti. Hem profesyonel olması, hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. O da biraz zor bir şey. Kıyafetleri, sound'u... Hepsinde bu denge olması gerekiyordu. Bu durum bizi zorladı ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım, az kaldı" açıklamasını yaptı.