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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz yeniden gündeme oturdu. Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adeta kariyerinde zirveye çıkan Sezen, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Oyunculuktaki başarının yanında güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Melis Sezen'in yaşı...

Giriş Tarihi: 29.09.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 17:10
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Melis Sezen sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncu yaşıyla olay oldu. İşte Melis Sezen ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Pınar Deniz - 4 Kasım 1993

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Yiğit Kirazcı - 17 Ağustos 1983

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Kaan Urgancıoğlu - 8 Mayıs 1981

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

İbrahim Çelikkol - 14 Şubat 1982