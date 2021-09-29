Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Melis Sezen sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncu yaşıyla olay oldu. İşte Melis Sezen ve birçok ünlü ismin yaşı…