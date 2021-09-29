29 Eylül 2021, Çarşamba
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu
Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz yeniden gündeme oturdu. Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adeta kariyerinde zirveye çıkan Sezen, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Oyunculuktaki başarının yanında güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Melis Sezen'in yaşı...
Giriş Tarihi: 29.09.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 17:10
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