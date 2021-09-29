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Mehmet Ali Erbil’den Emel Sayın itirafı: Üç ay aşk yaşadık!

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sahnelere ve ekranlara geri dönen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan ünlü komedyen, Emel Sayın'la ilgili itirafıyla magazin gündemine oturdu. Yıllar önce 'Aşkım Aşkım' dizisinde başrolü paylaştığı Sayın'la aşk yaşadığını açıklayan Erbil, 'Üç ay aşk yaşadık' dedi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 16:08
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Mehmet Ali Erbil’den Emel Sayın itirafı: Üç ay aşk yaşadık!

Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, 'neden ayrıldığımızı açıklayamam' dedi.

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Mehmet Ali Erbil’den Emel Sayın itirafı: Üç ay aşk yaşadık!

Mehmet Ali Erbil bugün 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden Erbil, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez itiraf etti.

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Mehmet Ali Erbil’den Emel Sayın itirafı: Üç ay aşk yaşadık!

'Genç kuşaktan Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum' sözleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 'Serenay sana mesaj atsa onunla konuşur musun' sorusuna 'Piyasada benden önce adı çok geçmiş kişilerle birlikte olmadım, onları kınadığım anlamına gelmesin' cevabını verdi.

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Mehmet Ali Erbil’den Emel Sayın itirafı: Üç ay aşk yaşadık!

Sözlerine devam eden ünlü şovmen, daha önce hiç magazin gündemine gelmeyen bir aşkını da itiraf etti.

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Mehmet Ali Erbil’den Emel Sayın itirafı: Üç ay aşk yaşadık!

Erbil açıklamasında şunları söyledi:

"Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum..."