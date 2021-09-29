Mehmet Ali Erbil’den Emel Sayın itirafı: Üç ay aşk yaşadık!

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sahnelere ve ekranlara geri dönen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan ünlü komedyen, Emel Sayın'la ilgili itirafıyla magazin gündemine oturdu. Yıllar önce 'Aşkım Aşkım' dizisinde başrolü paylaştığı Sayın'la aşk yaşadığını açıklayan Erbil, 'Üç ay aşk yaşadık' dedi.