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Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de sezon finali öncesinde ayrılık çanları çalmaya başladı. Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'de Melis Sezen'in diziye veda edeceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak yayınlanan son bölümde Derin ve Asya'nın kazası sonrasında Cansu Dere'nin ayrılığı gündeme geldi. Melis Sezen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise hayranlarının kafasını karıştırdı. Sezen'in paylaşımının veda anlamı taşıdığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 05.06.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 00:31
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