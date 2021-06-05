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Haberler Galeri Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti...

Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti...

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de sezon finali öncesinde ayrılık çanları çalmaya başladı. Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'de Melis Sezen'in diziye veda edeceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak yayınlanan son bölümde Derin ve Asya'nın kazası sonrasında Cansu Dere'nin ayrılığı gündeme geldi. Melis Sezen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise hayranlarının kafasını karıştırdı. Sezen'in paylaşımının veda anlamı taşıdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 00:31
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Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen Paydos dedi, izleyenler isyan etti...

Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı. Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Sadakatsiz sezon finali ile izleyicilerin karşısına çıktı. Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin diziye veda edeceği iddiaları kafaları karıştırdı. Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Sadakatsiz'de sezon içinde belirli ayrılıklar yaşandı. Sezon finali hazırlıkları sırasında Melis Sezen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Melis Sezen ve Cansu Dere'nin paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen Paydos dedi, izleyenler isyan etti...

Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi 'Sadakatsiz'in 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak sezon finali bölümünün çekimleri tamamlandı. Dizide 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen ise ilk sezonun son çekim gününde çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen Paydos dedi, izleyenler isyan etti...

"PAYDOS"

Başrol oyuncusu Melis Sezen, son çekim gününde rol arkadaşı Cansu Dere ve set ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdi, o kareleri de "Paydos" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen Paydos dedi, izleyenler isyan etti...

SADAKATSİZ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen Paydos dedi, izleyenler isyan etti...

SADAKATSİZ 31. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir.