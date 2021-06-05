Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı. Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Sadakatsiz sezon finali ile izleyicilerin karşısına çıktı. Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin diziye veda edeceği iddiaları kafaları karıştırdı. Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Sadakatsiz'de sezon içinde belirli ayrılıklar yaşandı. Sezon finali hazırlıkları sırasında Melis Sezen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Melis Sezen ve Cansu Dere'nin paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı.