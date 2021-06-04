Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

MERVE YORGANCILAR KİM, KAÇ YAŞINDA?

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitiren Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır. Nişanlandıklarını soayak medya hesabından, "Lütfen nazar değmesin. Bu youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." ifadelerini kullanmıştı.