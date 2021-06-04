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Haberler Galeri Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Merve Yorgancılar kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Orkun Işıtmak'ın evlendiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Hayranları sevilen isimin eşi Merve Yorgancılar hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 23:14
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Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Youtube'da yayınladığı videolarla 7 milyondan fazla takipçiye bulunan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile evlendi. Paylaşımlar sonrası sosyal medya gündemine düşen evlilik haberleri ile Merve Yorgancılar'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

MERVE YORGANCILAR KİM, KAÇ YAŞINDA?

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitiren Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır. Nişanlandıklarını soayak medya hesabından, "Lütfen nazar değmesin. Bu youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." ifadelerini kullanmıştı.

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Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

ORKUN IŞITMAK KİM?

8 Ocak 1996, İzmir doğumlu Orkun Işıtmak, Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır.

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Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün Sahibi Oldu.

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Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.