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Haberler Galeri Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Atiye'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizinin 3. sezon tarihinde yaşanacak gelişmelerde merak ediliyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 01:11
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Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netlix Türkiye, Atiye dizisinin 3. sezon fragmanını ve tarihini yayınladı. İlk iki sezonunu izleyen ve 3. sezonu için sabırsızlanan Atiye izleyicileri ise yeni sezon tarihi için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atiye 3. sezonuyla 17 Haziran 2021 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak.

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Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu/Elif

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Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Tim Seyfi - Serdar

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Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...

Meral Çetinkaya - Zühre

Cezmi Baskın - Öner

Fatih Al - Nazım