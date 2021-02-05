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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz'de flaş ayrılık iddiası! Saç baş yoldurmuştu! Güzel oyuncu bundan sonra... Sadakatsiz'de flaş ayrılık iddiası! Saç baş yoldurmuştu! Güzel oyuncu bundan sonra...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de flaş ayrılık iddiası yaşanıyor. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddia ediliyor. "Deren" karakteri izleyiciler tarafından tepki görürken, dizinin orjinal versiyonunda başrol oyuncusu diziden ayrılıyor. Son bölümde yaşananlar sonrasında Melis Sezen'in diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 23:20
Sadakatsiz'de flaş ayrılık iddiası! Saç baş yoldurmuştu! Güzel oyuncu bundan sonra bir iddia ortaya atıldı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de flaş ayrılık iddiası yaşanıyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler ise izleyicilerin kafasında soru işareti yarattı. Dizide "Deren" karakterine hayat veren Melis Sezen'in ayrılık iddiası hayranları yaraladı. Derin'in dehşete düştüğü anların seslendirilmesi üzerine, Derin diziden ayrılacak mı sorusu akıllara geldi. Sadakatsiz yeni bölüm ise heyecanla bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in senaryo gereği dizide ölerek ayrılacağı söyleniyor.
Dizinin orijinali olan Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakteri ölerek diziye veda ediyor. Orijinal formatında devam eden dizide senaryo olması gerektiği gibi işleniyor. Bu durum, Melis Sezen'in 3 bölüm sonra diziye veda edeceği iddialarını gündeme getirdi.
Sadakatsiz'de Derin'i canlandıran Melis Sezen'in nasıl öleceği veya diziye veda edeceği henüz bilinmiyor.
MELİS SEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.
Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.
Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söyledi.
12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı.
Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.