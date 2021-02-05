Sadakatsiz'de flaş ayrılık iddiası! Saç baş yoldurmuştu! Güzel oyuncu bundan sonra...

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in senaryo gereği dizide ölerek ayrılacağı söyleniyor.

Dizinin orijinali olan Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakteri ölerek diziye veda ediyor. Orijinal formatında devam eden dizide senaryo olması gerektiği gibi işleniyor. Bu durum, Melis Sezen'in 3 bölüm sonra diziye veda edeceği iddialarını gündeme getirdi.

Sadakatsiz'de Derin'i canlandıran Melis Sezen'in nasıl öleceği veya diziye veda edeceği henüz bilinmiyor.