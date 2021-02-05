Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Didem karakterine hayat veren Deren Talu, ilgi odağı oldu. Akıncı ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Akıncı'nın yıldızı Deren Talu'nun sevgilisi...