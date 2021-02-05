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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Didem karakterine hayat veren Deren Talu, ilgi odağı oldu. Akıncı ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Akıncı'nın yıldızı Deren Talu'nun sevgilisi...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 17:56
Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu, kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi…
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SEDA BAKAN
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
ARAS BULUT İYNEMLİ