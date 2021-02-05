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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Didem karakterine hayat veren Deren Talu, ilgi odağı oldu. Akıncı ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Akıncı'nın yıldızı Deren Talu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 17:56
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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu, kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN

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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ARAS BULUT İYNEMLİ