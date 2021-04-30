Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor. Bu kez o isim topun ağzında. Kafaları karıştıran hamle geldi. Kanal D ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan dizide sular durulmuyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de Derin'in ardından Asya'nın da başına gelenler aramalara neden oldu. Asya diziden ayrılacak mı merak ediliyor. Hayranları oyuncu ve yapımcı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.