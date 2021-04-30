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Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...
Kanal D ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz'de ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Melis Sezen'in diziden ayrılacağı uzun süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizide bu kez Cansu Dere'nin veda edeceği konuşulmaya başlandı. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.