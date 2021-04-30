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Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...

Kanal D ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz'de ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Melis Sezen'in diziden ayrılacağı uzun süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizide bu kez Cansu Dere'nin veda edeceği konuşulmaya başlandı. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 00:43
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Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...

Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor. Bu kez o isim topun ağzında. Kafaları karıştıran hamle geldi. Kanal D ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan dizide sular durulmuyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de Derin'in ardından Asya'nın da başına gelenler aramalara neden oldu. Asya diziden ayrılacak mı merak ediliyor. Hayranları oyuncu ve yapımcı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...

SADAKATSİZ ASYA ÖLÜYOR MU?

Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba akşamı yeni bölümleri ile izleyenin karşısına çıkan Sadakatsiz'de yeni gelişmeler yaşanıyor. 27. bölümde Derin'i kurtarmaya çalışan Asya, silahla vuruluyor.

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Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...

Asya'yı oynayan Cansu Dere'nin diziden ayrılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Dizide üç bölüm sonra ayrılacağı öne sürülen Asya'nın dizi kadrosundan çıkmayacağı belirtildi.

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Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...

CANSU DERE KİMDİR?

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D'de yayınlanan Miss Turkey yarışmasının 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

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Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.