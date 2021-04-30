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La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyolların en fazla takip edilen dizisi La Casa De Papel için flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ayrıca yeni sezonda İstanbul karakterinin dizide olup olmayacağı merak edilen başka husus oluyor. Dizinin başrol oyuncuları tarafından gelecek açıklamalarda takip ediliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 01:03 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 01:03
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