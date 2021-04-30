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La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyolların en fazla takip edilen dizisi La Casa De Papel için flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ayrıca yeni sezonda İstanbul karakterinin dizide olup olmayacağı merak edilen başka husus oluyor. Dizinin başrol oyuncuları tarafından gelecek açıklamalarda takip ediliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 01:03 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 01:03
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La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezonu için iddialar gelmeye devam ediyor. 5. sezonun ardından final yapacağı açıklanan dizinin fragmanı heyecanla bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de "İstanbul" karakterinin gelip gelmeyeceği oldu. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 5. sezon tarihi henüz açıklanmadı. 5'inci sezonuyla hayranlarına veda edecek olan dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA İSTANBUL OLACAK MI?

La Casa De Papel'deki ekibin şehirlerden oluşan kod adı bulunuyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu dizi ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı ile bu soruların da yanıt bulması bekleniyor.

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La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

5. SEZONDA NELER OLACAK?

Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.

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La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.