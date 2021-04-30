La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezonu için iddialar gelmeye devam ediyor. 5. sezonun ardından final yapacağı açıklanan dizinin fragmanı heyecanla bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de "İstanbul" karakterinin gelip gelmeyeceği oldu. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...