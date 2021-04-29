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Haberler Galeri Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile 2007 yılında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 1,5 milyon kişinin takip ettiği Pınar Altuğ'un 14 yıllık pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile olan karesini "Yeni flört ettiğimiz zamanlar" ifadeleriyle sundu.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:57
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Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

2002'de ATV ekranlarında başlayan Çocuklar Duymasın efsanesi ile ünlenen Pınar Altuğ büyük bir hayran kitlesine sahip. Sevenlerinin yakından takip ettiği ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile olan bir pozunu paylaştı.

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Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

Pınar Altuğ'un 14 yıllık pozu magazin dünyası ve sosyal medyada beğeni topladı. İşte Altuğ'un binlerce beğeni alan Instagram paylaşımı.

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Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

Pınar Altuğ 2007'de çekilen fotoğrafın altında "Yeni flört ettiğimiz zamanlar. #İyiKiEvlenmişiz" ifadelerine yer verdi.

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Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile fotoğrafını paylaşması üzerine sosyal medyada diğer ünlülerin de sevgilileri ve eşleri gündem oldu.

İşte Türkiye'nin sevilen çiftleri...

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Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

BUĞRA GÜLSOY