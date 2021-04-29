Pınar Altuğ 14 yıl önceki fotoğrafı paylaştı! İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın olay pozu

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile 2007 yılında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 1,5 milyon kişinin takip ettiği Pınar Altuğ'un 14 yıllık pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile olan karesini "Yeni flört ettiğimiz zamanlar" ifadeleriyle sundu.