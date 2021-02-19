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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz'de ayrılık fırtınası dinmiyor! Melis Sezen'den sonra! O güzel isim... Sadakatsiz'de ayrılık fırtınası dinmiyor! Melis Sezen'den sonra! O güzel isim...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Dizide Derya karakterine hayat veren Özge Özder'in ayrılık iddiaları hayranlarını üzdü. Hamilelik süreci boyunca tam 17 bölüm oynayan Özge'nin diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Konuya yönelik yayıncı kuruluşundan açıklama geldi. Dizinin takipçileri oyuncu ve yapımcıları tarafından gelecek açıklamayı bekliyor.
Giriş Tarihi: 19.02.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 23:03
Sadakatsiz'de ayrılık fırtınası dinmiyor! Melis Sezen'den sonra o isim içinde ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi toplayan Sadakatsiz dizisi için ayrılık iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder diziden ayrıldı mı, neden yok sorularına yanıt aramaya başlarken konuya yönelik açıklama geldi. Ünlü oyuncu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR SADAKATSİZ'İN DERYA'SI ÖZGE ÖZDER DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN YOK?
Çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Derya karakterini canlandıran Özge Özder, gerçek hayatta hamile olması sebebiyle diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Son olarak gelen açıklamada Özge Özder'in Sadakatsiz dizisinde kısa mola verdiği duyuruldu…
Son set gününde oyuncu arkadaşları Cansu Dere, Yeliz Kuvancı, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve ekip ile objektiflere gülümseyen Özge Özder diziye kısa ara verdi.
ÖZGE ÖZDER KİMDİR?
Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır.1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır.
2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan Haziran Gecesi adlı dizide canlandırdığı Lale abla ile televizyonda da büyük bir başarı yakalayarak ismini duyurmuştur.