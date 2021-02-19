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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi için flaş iddialar...Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Bir açıklama daha... Kurtlar Vadisi için flaş iddialar...Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Bir açıklama daha...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran açıklamalar gelmişti. Dizide "Güllü Erhan" karakterine hayat veren isimden gelen açıklamalar sonrasında, Necati Şaşmaz'da 2021 yılını işaret etmişti. Ayrıca dizinin ismi için yeni iddialar ortaya atılmıştı. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Bir açıklama daha...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 23:22
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi için dizinin oyuncuları tarafından ardı ardına açıklamalar geliyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ BAŞLAYACAK MI?
Necati Şaşmaz'ın başrolünde oynadığı Kurtlar Vadisi Kaos için merakla beklenen haber geldi. Büyükten küçüğe milyonlarca kişinin sevdiği Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Kurtlar Vadisi fenomeni sevenlerinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Polat Alemdar rolüyle yıllarca izleyicinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti.
Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti. Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyacanlandıran bir gelişme yaşandı.
Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisinden sevindiren haber sonunda geldi. "Kurtlar Vadisi Kaos" adıyla kaldığı yerden izleyici ile buluşacak dizi Şubat ayında Show TV'de yayında olacağı açıklandı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı da sosyal medyada paylaşıldı.