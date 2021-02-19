Kurtlar Vadisi için flaş iddialar...Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Bir açıklama daha...

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran açıklamalar gelmişti. Dizide "Güllü Erhan" karakterine hayat veren isimden gelen açıklamalar sonrasında, Necati Şaşmaz'da 2021 yılını işaret etmişti. Ayrıca dizinin ismi için yeni iddialar ortaya atılmıştı. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Bir açıklama daha...

Giriş Tarihi: 19.02.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 23:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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