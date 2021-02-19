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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı herkesi şaşırttı! Pınar Deniz'in asıl memleketi... Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı herkesi şaşırttı! Pınar Deniz'in asıl memleketi... Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Nazlı karakteriyle adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz'in özel hayatı da dikkat çekiyor. Sevenleri Pınar Deniz kaç yaşında? Pınar Deniz evli mi? sorularına yanıt arıyor. Güzel oyuncu hakkında en çok Pınar Deniz nereli? sorusu yanıt aradı. Giriş Tarihi: 19.02.2021 16:31
Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medyada en çok konuşulan ünlülerden oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı da merak edilen Pınar Deniz'in nereli olduğu araştırıldı. Peki Pınar Deniz aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büşra Develi - İzmit
Şükrü Özyıldız – İzmir
Burak Deniz – İzmit
Alina Boz – Moskova, Rusya