Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı herkesi şaşırttı! Pınar Deniz'in asıl memleketi...

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medyada en çok konuşulan ünlülerden oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı da merak edilen Pınar Deniz'in nereli olduğu araştırıldı. Peki Pınar Deniz aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...