Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay, özel hayatıyla gündeme oturdu. Başarılı performansıyla son yılların en başarılı genç oyuncularından olan Colbay, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Ali Osman Çiçek ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Damla Colbay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Damla Colbay'ın yaşı...