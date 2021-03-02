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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay, özel hayatıyla gündeme oturdu. Başarılı performansıyla son yılların en başarılı genç oyuncularından olan Colbay, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Ali Osman Çiçek ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Damla Colbay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Damla Colbay'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 17:45
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Hekimoğlu dizisindeki oyunculuğunun yanı sıra Ali Osman Çiçek ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Damla Colbay, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

ASLI ENVER
10 Mayıs 1984

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

MURAT BOZ
7 Mart 1980

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