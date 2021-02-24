Sadakatsiz'de ardı ardına ayrılık rüzgarı! Özge Özder'den sonra! Flaş isim...

Sadakatsiz'de ardı ardına ayrılık rüzgarı! Özge Özder'den sonra! Flaş isimin ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında bulunan Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda veda eden Özge Özder'den sonra bir isimin daha ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin hayranları tarafından uzun süredir Melis Sezen diziden ayrılıyor mu, ne zaman ayrılacak sorularının cevapları araştırılıyor. Ünlü oyuncu ve dizinin yapımcıları tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.