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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz'de ardı ardına ayrılık rüzgarı! Özge Özder'den sonra! Flaş isim... Sadakatsiz'de ardı ardına ayrılık rüzgarı! Özge Özder'den sonra! Flaş isim...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Dizide "Derya" karakterine hayat veren Özge Özder, doğum nedeniyle ayrılığını açıklamıştı. Dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanan durumun ardından, yakın dönemde ayrılık iddiaları kesilmiyor. Yayınlandığı günden itibaren gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen'in de diziden ayrılacağı iddiaları güçlenmeye başladı. Artık gelecek açıklamalar beklenmeye başladı.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 22:01 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 22:01
Sadakatsiz'de ardı ardına ayrılık rüzgarı! Özge Özder'den sonra! Flaş isimin ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında bulunan Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda veda eden Özge Özder'den sonra bir isimin daha ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin hayranları tarafından uzun süredir Melis Sezen diziden ayrılıyor mu, ne zaman ayrılacak sorularının cevapları araştırılıyor. Ünlü oyuncu ve dizinin yapımcıları tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR MELİS SEZEN DİZİDEN AYRILDI MI?
Derin karakteri ile çok konuşulan güzel oyuncunun diziden ayrıldığı öne sürüldü. Başarılı oyuncunun Sadakatsiz'in yeni fragmanında yer almaması ise diziden ayrıldığı iddialarını güçlendirdi.
Melis Sezen'in dizinin yeni bölüm fragmanında bıraktığı not ile veda ettiği iddia ediliyor.
Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanıyla birlikte Derin'in dizideki akıbetiyle ilgili soru işaretleri arttı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ise şöyle; Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir.
Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir.
DERİN ÖLÜYOR MU?
Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.