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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Elite hayranları şokta: Kadro değişiyor! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite hayranları şokta: Kadro değişiyor! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak?
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan İspanyol yapımı Elite'nin yeni sezonu için gelecek tarih açıklaması bekleniyor. Dizinin milyonlarca takipçisi bulunan oyuncularından yeni sezon öncesi ipucuları geliyor. Ayrıca 4. sezonda kadroda değişiklik yaşanabileceği iddia ediliyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 22:35
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyolların en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Elite'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yeni sezonda kadroda yeni isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Dizinin takipçileri hangi isimlerin devam edeceği konusunda merakı sürüyor. Ayrıca yeni sezonda bazı isimlerin kadroda yer almayacağı öğrenildi. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ELITE 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz tarih belli olmadı, diğer sezonlar 8 bölümden oluştuğu için yeni sezonun da aynı sayıda olması bekleniyor.
ELITE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide, İspanya'nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır.
Okulun öğrencilerinin tamamının tanınan ve maddi yönden geliri olan ailelerin çocuklarından oluşmasının yanı sıra bu okula gitmeye hak kazanan 3 farklı çocuk da bulunuyor. Burslu şekilde okulda eğitim görmeye hak kazanan bu 3 öğrenci, eski okullarının depremde yıkılması nedeni ile bu hakkı elde ediyor.
Elite dizisinin konusu tam olarak bu 3 öğrencinin okula gelmesi sonucunda başlıyor. Tamamen gençlik dizisi olmasının yanı sıra dizi içinde oldukça gizemli olaylarda yer almaktadır. Okula yeni gelen burslu 3 öğrencinin ardından okuldaki bir öğrencinin ölmesi olayları tamamen değiştiriyor.