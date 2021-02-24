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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz ilgiyle izlenmeye devam ederken, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adeta kariyerinde zirveye çıkan Sezen, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Oyunculuktaki başarının yanında güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Melis Sezen'in yaşı...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:39
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen yaşıyla olay oldu. İşte Melis Sezen ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

GÜLSİM ALİ İLHAN
18 Şubat 1995

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973