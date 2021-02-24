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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu
Sadakatsiz ilgiyle izlenmeye devam ederken, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adeta kariyerinde zirveye çıkan Sezen, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Oyunculuktaki başarının yanında güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Melis Sezen'in yaşı...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:37Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:39