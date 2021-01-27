Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz dizisinde ardı ardına ayrılık iddiaları! Bu kez yakışıklı oyuncu... Sadakatsiz dizisinde ardı ardına ayrılık iddiaları! Bu kez yakışıklı oyuncu...
Kanal D ekranlarının heyecan fırtınasına yol açan dizisi Sadakatsiz'de ardı ardına ayrılık iddiaları gelmeye başladı. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan dizide, Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin'in diziden ayrıldığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Hayranları kanal ve oyuncu tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 19:03 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 19:03
Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. İhanetin ağır faturasını gözler önüne seren dizide yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizide Selçuk karakterine hayat veren genç oyuncu, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son bölümde Nil'i tutmak isterken inşaattan düşen Selçuk'un akıbeti merak ediliyor. Kanal tarafından yapılacak açıklama merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ, DİZİYE VEDA MI ETTİ?
Sadakatsiz Selçuk ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak. Oyuncunun diziden ayrılacağı yönünde bir açıklama bulunmuyor.
TARIK EMİR TEKİN KİMDİR, KİMİN OĞLU?
1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.
Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldı.
Şevval Sam'ın "Bir anne olarak çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum" Tarık Emir Tekin, geçmiş yıllarda da 'Çıplak' adlı filmde rol almıştı.
ALİ HAKKINDA SÖYLENENLER ASYA'YI ŞOKE EDİYOR!
Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin, kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor.Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?