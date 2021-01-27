Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan ve başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Melis Sezen, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise makyajsız halini görünce tanıyamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in makyajsız hali...