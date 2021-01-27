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Haberler Galeri Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan ve başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Melis Sezen, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise makyajsız halini görünce tanıyamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 27.01.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 16:56
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Melis Sezen, makyajsız haliyle şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Tuba Büyüküstün

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Tuba Büyüküstün

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Gülsim Ali İlhan

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in makyajsız hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Gülsim Ali İlhan