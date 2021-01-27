"Kalkan parmaklar kırılacak" Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı! Devletin ayak sesleri...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıktı. Nefes kesen sahneleri ile ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Kuruluş Osman son bölümde; Osman Bey'in Kayı Obasının bayrağını değiştirmesi Türk beyleri tarafından hoş karşılanmıyor. Kuruluş Osman 43. bölümde; Nikola bölgede bulunan tekfurları toplayarak yeni haçlı ordusunu kurmak ister. Amacı Türkleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen Nikola'nın hesaba katmadığı şeyler vardır. Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı bekleniyor.