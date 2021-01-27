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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kalkan parmaklar kırılacak" Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı! Devletin ayak sesleri... "Kalkan parmaklar kırılacak" Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı! Devletin ayak sesleri...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam 43. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı.Kurulul Osman son bölümde; Osman beyin devleti kurma hamlelerinden birisi olan Kayı obasının bayrağını değiştirmesi tepkiye yol açıyor. Nikola ve İnegöl'ün diğer tekfurları, haçlı ordusunu kurarak Türkleri topraklarından atmanın yolunu arıyorlar. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı bekleniyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 23:14
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıktı. Nefes kesen sahneleri ile ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Kuruluş Osman son bölümde; Osman Bey'in Kayı Obasının bayrağını değiştirmesi Türk beyleri tarafından hoş karşılanmıyor. Kuruluş Osman 43. bölümde; Nikola bölgede bulunan tekfurları toplayarak yeni haçlı ordusunu kurmak ister. Amacı Türkleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen Nikola'nın hesaba katmadığı şeyler vardır. Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda ahaber.com.tr üzeriden fragmanı izleyebilirsiniz.
"Kulucahisar'ı vermezsen Bayhoca'yı idam ederim!"
Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.
KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.
OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ
Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.