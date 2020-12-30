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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm tek parça izleme linki! "İnsan hak ettiğini yaşar" Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm tek parça izleme linki! "İnsan hak ettiğini yaşar"
Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümü 30 Aralık Çarşamba akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. Hayranları yeni bölümün ardından dizinin 13. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Son bölümde; Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. İşte, Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm tek parça izleme linki için detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.12.2020 23:41
Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm tek parça izleme linki son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümde; Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. İşte, Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm tek parça izleme linki için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in 12. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başlandı. Ancak henüz 13. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.
SADAKATSİZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ! Cansu Dere (Asya Arslan)
Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir'de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan'a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan'ın memleketi Tekirdağ'a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan'la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan'a ait her şeyi "kendisinin" diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.
Caner Cindoruk (Volkan Arslan)
Kırk yaşında. Malatya'da doğmuş, ailesiyle Tekirdağ'a göç etmiş. Seneler evvel babasını kaybetmiş ve annesiyle baş başa kalmış. Yetim büyümek, geçim sıkıntısı yaşamak onu hırslandırmış. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde, mimarlık bölümünde ailesinin çabaları ile okumuş. Bir gün yolu Asya ile kesişmiş ve bu kesişimden büyük bir aşk doğmuş. Asya'nın hamile kaldığını öğrenince, ondan ayrı bir hayat düşünemediği için ona evlenme teklifi etmiş ve Asya'yı memleketine, Tekirdağ'a getirmiş. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle her yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Çalışkan ama çok disiplinli değil. Merhamet duygusu gelişmiş. Sevdiği insanların derdini dert edinen birisi. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.