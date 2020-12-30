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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bodyguard hayranlarına müjde: Heyecan yarattı! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli mi? Bodyguard hayranlarına müjde: Heyecan yarattı! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli mi?
Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Bodyguard'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor.Konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çeken dizinin 2. sezon yayın tarihi araştırılıyor. İşte, Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 30.12.2020 23:22
Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son yıllarda drama kategorisi dizilerde birbirinden değerli yapımlar yayınlayan BBC One' nin son dönemlere damga vuran Bodyguard'ın yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR BODYGUARD 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yaratıcısı Jed Mercurio'nun açıklamalarına göre kendisinin dizinin ikinci sezonu ile ilgili çok harika fikirlerinin olduğunu söylemişti. Dizinin 2.sezonu kesin olarak gelecek ama net bir tarih şu an için yok.
BODYGUARD DİZİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Line Of Duty isimli yapımda ortaya koyduğu başarılı çalışma ile adından söz ettiren Jed Mercurio imzası taşıyan yapım başta İngiltere olmak üzere yayınlandığı tüm ülkelerde yüksek izlenme oranlarını yakaladı.
BODYGUARD OYUNCULARI KİMLERDİR?
Televizyon tarihinin en büyük bütçeli yapımlarından Game of Thrones ile dünyaya açılan Richard Madden' in David Budd karakteriyle karşımıza çıktığı dizide İçişleri Bakanı Montague' yi ise dizinin yaratıcısı Mercurio' nun daha önce Line Of Duty' de çalıştığı Keeley Hawes oynuyor. Dizide ayrıca Gina McKee ve Sophie Rundle gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
BODYGUARD KONUSU
İngiliz ordusunda uzun yıllar görev yapmış ve vatanına gazi olarak geri döndükten sonra İngiliz Polis Teşkilatı birimlerinden Londra Metropolitan Polisi'nin Özel Koruma biriminde görev almaya başlayan David Budd, askerliğinin getirdiği psikolojik sorunlar sebebiyle eşinden ayrı yaşamaktadır.