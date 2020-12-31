Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın nereliymiş

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Durum böyle olunca milyonlar yakışıklı oyuncu Furkan Palalı'nın hayatına ilişkin araştırmalar da bulunuyor. Palalı ile ilgili detayları araştıranlar memleketini öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın memleketi...