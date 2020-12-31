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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın nereliymiş Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın nereliymiş
Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Durum böyle olunca milyonlar yakışıklı oyuncu Furkan Palalı'nın hayatına ilişkin araştırmalar da bulunuyor. Palalı ile ilgili detayları araştıranlar memleketini öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın memleketi...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 05:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 05:44
Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna dahil olduğundan beri büyük bir beğeniyle izlenen Furkan Palalı'nın memleketi duyanları şaşırtıyor. İşte Furkan Palalı ve diğer ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Melike İpek Yalova – İstanbul
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni
Vildan Atasever - Erzurum
Cüneyt Arkın – Eskişehir