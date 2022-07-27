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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu
2010 yılında nikah masasına oturan Sabri ve Yağmur Sarıoğlu çifti kısa süre önce üçüncü çocuklarını kucağına almıştı. Doğum kilolarından kurtulan Yağmur Sarıoğlu, uyguladığı programla 38 kilo birden verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Sarıoğlu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.07.2022 16:55Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 16:55