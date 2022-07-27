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Haberler Galeri Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu 38 kilo birden verdi! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu

2010 yılında nikah masasına oturan Sabri ve Yağmur Sarıoğlu çifti kısa süre önce üçüncü çocuklarını kucağına almıştı. Doğum kilolarından kurtulan Yağmur Sarıoğlu, uyguladığı programla 38 kilo birden verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Sarıoğlu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 16:55
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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu

Son hamileliğinde 59'dan 88'e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi.

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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu

Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun güzelliği dillere destan pilot eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından kurtuldu, eski fit haline geri döndü.

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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu

Sabri Sarıoğlu ile 2010 yılında nikah masasına oturan Yağmur Sarıoğlu, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu

Pilot olan Yağmur Sarıoğlu, özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu

Sabri Sarıoğlu ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Yağmur Sarıoğlu son olarak verdiği 38 kilo ile gündeme geldi.