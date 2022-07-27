Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! Oğlu herkesi şaşırttı

Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu herkesi şaşırttı. 1979-1982 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli olan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızı olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu. Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer şimdilerden annesini gururlandırıyor. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer olmak üzere ünlülerin çocukları...