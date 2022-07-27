Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

Nisan ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler Bodrum'da tatile çıktı. Gözlerden uzak tekne turunun ardından Göltürkbükü'nde ev kiralayan çift, 7 gün için servet ödedi. Kameralardan uzak bir tatil yapmak isteyen Hadise ve Dinçerler 764 bin lirayı gözden çıkardı.