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Haberler Galeri Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

Nisan ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler Bodrum'da tatile çıktı. Gözlerden uzak tekne turunun ardından Göltürkbükü'nde ev kiralayan çift, 7 gün için servet ödedi. Kameralardan uzak bir tatil yapmak isteyen Hadise ve Dinçerler 764 bin lirayı gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 16:27
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Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

3 ay önce gizlice evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler tatile çıktı.

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Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

Marmaris'te birkaç gün gözlerden uzaktan tekne turu yapan çift, ardından soluğu Bodrum'da aldı. İkili, Göltürkübü'ndeki bir siteden 7 günlük villa kiraladı.

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Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

Habercilere yakalanmamak için kiraladıkları lüks villada havuz keyfi yapan çift kesenin ağzını açarak 42 bin euro (764 bin 400 lira) ödedi.

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Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen sade bir törenle dünyaevine giren çiçeği burnunda gelin, sosyal medyada attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in dudak uçuklatan tatili! 764 bin lirayı gözden çıkardı

Son olarak havuz başındaki kareleriyle yorum yağmuruna tutulan şarkıcının doğal halini görenler yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. O isimler arasında ünlü oyuncu Pınar Altuğ da yerini aldı.