06 Eylül 2025, Cumartesi
Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?
Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğunun ortaya çıkması, iş insanının Nazlı Sabancı ile evliliğini bitme noktasına getirmişti. Magazin gündemini uzun süre meşgul eden bu gelişmenin ardından sevindirici bir gelişme yaşandı. İddialara göre, ünlü çift aile içinde yaşanan krizleri geride bıraktı ve Nazlı Sabancı ikinci çocuk için ikna oldu.
Giriş Tarihi: 06.09.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:08