06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğunun ortaya çıkması, iş insanının Nazlı Sabancı ile evliliğini bitme noktasına getirmişti. Magazin gündemini uzun süre meşgul eden bu gelişmenin ardından sevindirici bir gelişme yaşandı. İddialara göre, ünlü çift aile içinde yaşanan krizleri geride bıraktı ve Nazlı Sabancı ikinci çocuk için ikna oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:08
Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Son günlerde magazin gündeminde, Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığı konuşulurken, Sabancı ailesi şimdi de Hacı Sabancı'nın evliliğinde yaşanan gelişmelerle gündemde.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Nazlı Sabancı ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Hacı Sabancı, evlilik dışı çocuk iddialarıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Çiftin bu krizden sonra yollarını ayırıp ayırmayacağı merak konusu olmuştu.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü çiftle ilgili müjdeli bir haberi kaleme aldı.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

İşte o yazı:

İKİNCİ ÇOCUĞA İKNA OLDU

"Hatırlarsanız, Arzu Hanım'ın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca Nazlı Sabancı ile evliliği bitme noktasına gelmişti. Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Hanım, evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf etmiş ve başarmıştı.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Öğrendim ki, Arzu Hanım'ın adını taşıyan bir kızları olan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, ikinci çocuğa karar vermiş. Hatta son günlerde Nazlı Sabancı'nın hamile olduğu konuşuluyor ama bu doğru değil ancak ikinci bebek kararını verdikleri kesin. Bu kararda Arzu Hanım'ın büyük etkisi olduğunu duydum.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Bir çocuk daha olursa bundan sonraki krizleri daha rahat aşabileceklerini düşünüyormuş. Anlayacağınız, ortanca oğlunun evlenmesini engellediği iddia edilen Arzu Hanım, büyük oğlunun evliliğini korumak için var gücüyle çalışıyor."

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

Peki neler olmuştu?

HACI SABANCI'YA BABALIK ŞOKU! DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI

2017 yılından beri birlikte olduğu Nazlı Kayı ile 2021'de görkemli bir düğünle evlenen ünlü iş insanı Hacı Sabancı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları bulunurken, Sabancı hakkında açılan babalık davası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

HER ŞEY 14 YIL ÖNCE BAŞLADI

Fatma Demir ile Hacı Sabancı'nın yolları 14 yıl önce sosyal medyada kesişti. Zaman zaman bir araya geldikleri, hatta Los Angeles'ta tatil yaptıkları iddia edildi. İkilinin ilişkisi 2015'te sona erse de, Demir'in 2019'daki kısa süren evliliğinin ardından zor günler geçirdiği ve bu süreçte Sabancı'dan hukuki destek istediği öne sürüldü.

İddialara göre, bu yakınlaşmanın ardından Fatma Demir, 2 Şubat 2021'de Uzay adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Daha sonra çocuğun Sabancı'ya ait olduğunu iddia ederek dava açtı.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

MAHKEME DNA TESTİ İSTEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi, soy bağının belirlenmesi için tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Hem anne Fatma Demir hem de küçük Uzay DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da aynı şekilde DNA testi yaptırdı.

SONUÇ: YÜZDE 99,99 İHTİMALLE BABASI

Adli Tıp Kurumu raporunda, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın biyolojik babası olduğuna dair %99,99 oranında uyum tespit edildi.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

AİLESİYLE MUTLULUK POZU PAYLAŞTI

Rapordan kısa süre sonra Hacı Sabancı'nın ailesiyle çekilmiş bir mutluluk pozunu paylaşması ise tepkilere neden oldu.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Ünlü iş insanı sessizliğini bozarak,"Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Süreci avukatlarım biliyor, ben bu konularla ilgilenmiyorum. Daha yargılama sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz?" sorusuna ise, "O konuyu avukatlarım biliyor." yanıtını verdi.

Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

NAZLI SABANCI'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Olay sonrası ise gözler Nazlı Sabancı'ya çevrilmişti. Sosyal medyada kullandığı 'Sabancı' soyadını kısa süreliğine kaldırıp tekrar eklemesi dikkatlerden kaçmamıştı.