Sabancı ailesinde torun heyecanı! Nazlı Sabancı hamile mi?

HER ŞEY 14 YIL ÖNCE BAŞLADI

Fatma Demir ile Hacı Sabancı'nın yolları 14 yıl önce sosyal medyada kesişti. Zaman zaman bir araya geldikleri, hatta Los Angeles'ta tatil yaptıkları iddia edildi. İkilinin ilişkisi 2015'te sona erse de, Demir'in 2019'daki kısa süren evliliğinin ardından zor günler geçirdiği ve bu süreçte Sabancı'dan hukuki destek istediği öne sürüldü.

İddialara göre, bu yakınlaşmanın ardından Fatma Demir, 2 Şubat 2021'de Uzay adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Daha sonra çocuğun Sabancı'ya ait olduğunu iddia ederek dava açtı.