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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Saadet Işıl Aksoy, bir aylık bebeği Marisa Gülcan Kıraner ve köpeği Kaju'yla çektirdiği fotoğrafı, Instagram'dan paylaştı. Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıramer'le evlenmiş, Amerika'ya yerleşmişti. Işıl Aksoy, kızının ayaklarının fotoğrafını "Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın" diyerek doğum yaptığını duyurmuştu. Güzel oyuncu, bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.03.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 10:26
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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, bir aylık bebeği Marisa Gülcan Kıraner ve köpeği Kaju'yla çektirdiği fotoğrafı, Instagram'dan paylaştı.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıramer'le evlenmiş, Amerika'ya yerleşmişti.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Işıl Aksoy, kızının ayaklarının fotoğrafını "Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın" diyerek doğum yaptığını duyurmuştu.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Güzel oyuncu, bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Doğum yaptıktan sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalmaya devam eden oyuncu, "İhtiyacımız olan tek şey aşk... Ve biraz tuvalet kağıtları, el temizleyicileri, bebek bezi ve mendil" diyerek, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu.