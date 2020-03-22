Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Saadet Işıl Aksoy, bir aylık bebeği Marisa Gülcan Kıraner ve köpeği Kaju'yla çektirdiği fotoğrafı, Instagram'dan paylaştı. Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıramer'le evlenmiş, Amerika'ya yerleşmişti. Işıl Aksoy, kızının ayaklarının fotoğrafını "Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın" diyerek doğum yaptığını duyurmuştu. Güzel oyuncu, bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren bir fotoğraf paylaştı.