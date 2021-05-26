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Haberler Galeri Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılıklar sonrasında sezon final tarihi merak ediliyordu. Son olarak Sanem Çelik ve Savaş Özdemir'in diziye veda etmesi büyük yankı uyandırmıştı. EDHO'nun 6. sezon finali için gelecek açıklamalar sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

Giriş Tarihi: 26.05.2021 00:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 00:38
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Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 sezondur yayınlanan ve reytinglere damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali tarihi merak ediliyor. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik ve Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir'in vedasının ardından sürpriz bir ismin daha ayrılması bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

EDHO'YA VEDA EDİYOR!

Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılığın ayak sesleri duyuluyor. Yaz döneminin gelmesi ile izleyiciler 'EDHO sezon finali ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor.

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Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.

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Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7.yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.

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Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?

Dizide Doğan baba karakterine hayat veren Ali Sürmeli"ye de yaşam boyu onur ödülü takdim edildi. 61 yaşındaki oyuncu, 5. sezonun başında beyin kanaması geçirmiş ve 3-4 ay kadar dizide yerini alamamıştı.