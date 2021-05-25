25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden başlayacağı iddiası büyük heyecan yarattı. Acun Ilılcalı sevilen yapımın Exxen'de yeniden başlayacağını açıkladı. Hal böyle olunca hayranları dizinin başlayacağı tarihi araştırması hızlandı. İşte, Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 23:48
  • 1
  • 6
Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde en çok izlenenler arasında yer alan Leyla ile Mecnun'un yeniden başlayacağı iddiası büyük heyecan yarattı. Acun Ilıcalı dizinin yeniden Exxen'de başlayacağı duyurusunu yaptı. İşte, Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen birbirinden iddialı yapımlara yer vermeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'un yeniden başlayacağı açıklamasında bulundu.

  • 3
  • 6
Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi.

  • 4
  • 6
Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilimkurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

  • 5
  • 6
Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.