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Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden başlayacağı iddiası büyük heyecan yarattı. Acun Ilılcalı sevilen yapımın Exxen'de yeniden başlayacağını açıkladı. Hal böyle olunca hayranları dizinin başlayacağı tarihi araştırması hızlandı. İşte, Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 23:48Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 23:48