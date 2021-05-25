Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde en çok izlenenler arasında yer alan Leyla ile Mecnun'un yeniden başlayacağı iddiası büyük heyecan yarattı. Acun Ilıcalı dizinin yeniden Exxen'de başlayacağı duyurusunu yaptı. İşte, Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...