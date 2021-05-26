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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! En az babası kadar ünlü

Yeşilçam'ın kült filmlerinden Hababam Sınıfı'nın okul müdürü Muharrem Gürses, 7'den 70'e herkesin aklında tazeliğini koruyor. Peki, Muharrem Gürses'in oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İkisi de Türk sinemasında önemli isimler olan ve baba oğul oldukları ekseriyetle bilinmeyen ikili şaşkına çevirdi. İşte başta Muharrem Gürses olmak üzere ünlülerin akrabaları...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 05:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 05:21
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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! En az babası kadar ünlü

Muharrem Gürses'in oğlunun kim olduğuna çok şaşıracaksınız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! En az babası kadar ünlü

İntizar - Yıldız Tilbe

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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! En az babası kadar ünlü

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! En az babası kadar ünlü

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! En az babası kadar ünlü

Savaş Başar - Kemal Başar