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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Rüzgar Aksoy sokak ortasında dehşeti yaşamıştı! Önemli gelişme… Rüzgar Aksoy sokak ortasında dehşeti yaşamıştı! Önemli gelişme…
Oyuncu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta köpeğini gezdirdiği sırada komşusunun köpeğinin saldırısına uğramıştı. Köpeğini saldırıdan korumaya çalışırken aldığı ısırıklar sonucu eli kırılan Aksoy, köpeğin sahibi hakkında suç duyurusuna bulunmuştu. Tarafların uzlaşmaması üzerine Adil K. S. hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:02
Dizi oyuncusu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı.
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Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy'un köpeğine saldırmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı.
Isırıklar sonucu eli kırılan oyuncu, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
Tarafların uzlaşamaması üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.