Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit dönemi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan Hande Soral, bu hafta yayınlanacak olan 79. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Ümit karakteriyle diziye dahil olan Soral, tüm dengeleri altüst edecek. Peki kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman, hangi sırlarla Çukurova'ya geliyor?