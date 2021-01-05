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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit dönemi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit dönemi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan Hande Soral, bu hafta yayınlanacak olan 79. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Ümit karakteriyle diziye dahil olan Soral, tüm dengeleri altüst edecek. Peki kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman, hangi sırlarla Çukurova'ya geliyor?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:19
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan Hande Soral'ın hayat verdiği Ümit karakteriyle dahil olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu hafta yayınlanacak 79'uncu bölümle birlikte izleyicinin karşısına çıkacak olan Ümit, hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek.
Yılmaz'ın ölümüyle Çukurova'da yeni bir sayfa açılırken Ümit'in gelişi tüm dengeleri altüst edecek.
Ümit, tam Çukurova'ya ayak basarken, yolda Demir ile karşılaşıyor. Peki Ümit kim? Çukurova'ya neden geliyor?
Yıllar önce tren garında Demir ile Züleyha'yı karşılaştıran ve Çukurova'da pek çok hayatı değiştiren kader şimdi yeni bir sayfa mı açıyor? Kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman, hangi sırlarla Çukurova'ya geliyor?