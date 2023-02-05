05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler?

Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler?

Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 Şubat Cuma günü Amazon Prime platformu üzerinden yayımlanmaya başlayan Rüyanda Görürsün filminin detayları araştırılıyor. Murat Boz ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Rüyanda Görürsün filmine dair merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 17:21
  • 1
  • 5
Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler? Amazon Prime Rüyanda Görürsün izle

Rüyanda Görürsün filminin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Başrollerinin Murat Boz ve Burcu Özberk'in paylaştığı Rüyanda Görürsün filminde Engin ve Pelin'in yaşadıkları anlatılıyor. Peki Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler? Amazon Prime Rüyanda Görürsün izle

RÜYANDA GÖRÜRSÜN HANGİ PLATFORMDA

Rüyanda Görürsün 3 Şubat Cuma günü Amazon Prime'da yayımlanacak.

  • 3
  • 5
Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler? Amazon Prime Rüyanda Görürsün izle

KONUSU NE?

Aşka inanmayan Engin ile Pelin'in yolları bir partide kesişir. İkili, ne olduğunu anlamadığı gecenin sonunda kendilerini iki yıllık evli oldukları bir rüyanın içinde bulur. Birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, kabustan uyanmak için her yolu dener. Ancak yaşananlar ikiliyi gittikçe birbirine bağlayacaktır.

  • 4
  • 5
Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler? Amazon Prime Rüyanda Görürsün izle

OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özberk

Murat Boz

Ekin Mert Daymaz

Devrim Yakut

  • 5
  • 5
Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler? Amazon Prime Rüyanda Görürsün izle

Devrim Yakut

Ugur Uzunel

Selen Soyder

Serif Erol

Hivda Zizan Alp

Feridun Düzagaç

Kubilay Karslioglu