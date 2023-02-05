Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler?

KONUSU NE?

Aşka inanmayan Engin ile Pelin'in yolları bir partide kesişir. İkili, ne olduğunu anlamadığı gecenin sonunda kendilerini iki yıllık evli oldukları bir rüyanın içinde bulur. Birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, kabustan uyanmak için her yolu dener. Ancak yaşananlar ikiliyi gittikçe birbirine bağlayacaktır.