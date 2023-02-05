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Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor? Rüyanda Görürsün konusu ne? Oyuncuları kimler?
Rüyanda Görürsün hangi platformda yayınlanıyor sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 Şubat Cuma günü Amazon Prime platformu üzerinden yayımlanmaya başlayan Rüyanda Görürsün filminin detayları araştırılıyor. Murat Boz ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Rüyanda Görürsün filmine dair merak edilenler...