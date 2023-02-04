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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

Evrim Doğan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Başarılı oyunculuğuyla son yıllarda tüm dikkatleri üzerine çeken Doğan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Evrim Doğan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 04.02.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 15:35
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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

Kardeşlerim'de canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Evrim Doğan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son yıllarda ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Doğan, özel hayatıyla merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

Doğan'ın sessiz sedasız evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Evrim Doğan olmak üzere ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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  • 70
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA