Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

Evrim Doğan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Başarılı oyunculuğuyla son yıllarda tüm dikkatleri üzerine çeken Doğan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Evrim Doğan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...