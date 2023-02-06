06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Usta oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı. Soru "2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?" şeklindeydi. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği cevap…

Giriş Tarihi: 06.02.2023 01:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 01:46
  • 1
  • 160
Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 5 Şubat 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 160
Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de sorulan "2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?" sorusu ve yanıtı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

İŞTE O SORU VE SEYİRCİNİN VERDİĞİ YANIT...

  • 3
  • 160
Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı
  • 4
  • 160
Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı
  • 5
  • 160
Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı