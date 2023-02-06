Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Usta oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı. Soru "2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?" şeklindeydi. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği cevap…