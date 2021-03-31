Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a saldırı! 4 kişi Dilan Çıtak'ı hedef aldı! Bir kişi başından yaralandı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a saldırı! 4 kişi Dilan Çıtak'ı hedef aldı! Bir kişi başından yaralandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'nda saldırıya uğradı. Güzellik merkezinde yabancı uyruklu 4 kişi ile arasında tartışma çıkan Dilan Çıtak şoka uğradı. Önce güzellik merkezini terk eden yabancı müşteriler, daha sonra geri gelerek İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a saldırdı.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 18:03
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu güzellik bakım merkezinde saldırıya uğradı. abancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı ve tartışma çıkardı. Grup ve çıtak arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİR KİŞİ YARALANDI
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saldırıya uğradı. Olayda Çıtak'ın bir çalışanı kafasından yaralandı.
ÖZEL HAYATI MERCEK ALTINA ALINDI
Sevenleri Dilan Çıtak'a saldırı haberini alır almaz sağlığını merak etti. Sağlık durumu iyi olan Çıtak, emniyet ekiplerine ifade verdi. Sosyal medyada gündem olan Dilan Çıtak'ın özel hayatı mercek altına alındı. İnternet dünyasında düşmanları olup olmadığı araştırıldı.
Özel hayatıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yaşı da dikkat çekti. Sevenleri Çıtak'ın yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Dilan Çıtak ve ünlülerin yaşladı.
DEVRİM ÖZKAN
2 Eylül 1998