ÖZEL HAYATI MERCEK ALTINA ALINDI

Sevenleri Dilan Çıtak'a saldırı haberini alır almaz sağlığını merak etti. Sağlık durumu iyi olan Çıtak, emniyet ekiplerine ifade verdi. Sosyal medyada gündem olan Dilan Çıtak'ın özel hayatı mercek altına alındı. İnternet dünyasında düşmanları olup olmadığı araştırıldı.