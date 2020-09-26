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Haberler Galeri Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' dedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne Robert Koleji mezunu yarışmacının ilk soruda vedası damga vurdu. İşte Milyoner'de yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 00:02
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Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Geceye Robert Koleji mezunu yarışmacının ilk soruda elenmesi damga vurdu.

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Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

İşte Milyoner'de yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

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Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...
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Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...