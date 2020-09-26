Robert Koleji mezunu ilk soruda veda etti! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' dedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne Robert Koleji mezunu yarışmacının ilk soruda vedası damga vurdu. İşte Milyoner'de yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 00:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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