30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan "Pes" dedirten istekler...

Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan "Pes" dedirten istekler...

Rihanna, konserleri öncesinde kulisinde olmasını istedikleriyle dünya basınına oturdu. Bir dünya starı olmasına rağmen mütevazı istekleriyle herkesi hayrete düşüren Rihanna'nın listesi basına sızdı. Rihanna dışında birçok ünlünün de kulis istekleri magazin dünyasında yer aldı. Sanatçıların birbirinden değişik istekleri ise şaşkına çevirdi. İşte Rihanna ve birçok ünlünün şaşkına çeviren kulis istekleri.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 15:47
  • 1
  • 46
Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

Rihanna ve bir çok dünya yıldızı kulis istekleriyle şaşkına çevirdi. Rihanna en makul istekleri olan en kaprissiz dünya starı olsa da öyle bir şey istedi ki herkes ne yapacağını şaşırdı. İşte Rihanna ve dünya starlarının kulis istekleri.

  • 2
  • 46
Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
"Rahat bir atmosfer" için yeterli aydınlatma

  • 3
  • 46
Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

  • 4
  • 46
Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

  • 5
  • 46
Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

- Bolca mum
- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar