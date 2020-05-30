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Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Çöpçüler Kralı filminde Hacer'in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran Remzi Ekmekçi, Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 16:43
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