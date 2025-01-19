19 Ocak 2025, Pazar
Reza Zarrab Miami'de evlendi: Demet Akalın'dan o iddialara yanıt gecikmedi
Ebru Gündeş'in eski eşi iş insanı Reza Zarrab, Dilara Altıntop ile Miami'de nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü, lüks ve ihtişamıyla magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Gündeş'in yakın dostu Demet Akalın'ın da düğüne katıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Akalın'ın bu duruma verdiği tepki ise sosyal medyada ses getirdi.
Giriş Tarihi: 19.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 10:49