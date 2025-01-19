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Reza Zarrab Miami'de evlendi: Demet Akalın'dan o iddialara yanıt gecikmedi

Ebru Gündeş'in eski eşi iş insanı Reza Zarrab, Dilara Altıntop ile Miami'de nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü, lüks ve ihtişamıyla magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Gündeş'in yakın dostu Demet Akalın'ın da düğüne katıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Akalın'ın bu duruma verdiği tepki ise sosyal medyada ses getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 10:49
Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran iş insanı Reza Zarrab, uzun süredir birlikte olduğu eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile dünyaevine girdi.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Çift, Miami'de 3 gün 3 gece süren muazzam bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bitter derginin haberine göre; Reza Zarrab ile Dilara Altıntop iki ay önce kıyılan resmi nikahın ardından 16 Ocak'ta düğün töreni düzenledi.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Çiçeği burnunda gelin Dilara Altıntop ise evlendikten hemen sonra Instagram hesabından eşi Reza Zarrab ile bir karesini profil fotoğrafı yaptı.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna gibi isimlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 davetli katıldı.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Ancak düğünle ilgili en çok konuşulan konu, Demet Akalın'ın etkinlikte yer alıp almadığı oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara karşı, Akalın sessizliğini bozdu ve sert bir açıklama yaptı.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Ebru Gündeş'in yakın dostu olan Demet Akalın "Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim, düğünde falan değildim!" dedi.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Ancak bu açıklaması gündem olmayınca şarkıcı bir açıklama daha yaptı.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Akalın "Ay delirtmek için yazıyorsunuz yok yok ben arkadaşlarımla tatildeyim. Miami'ye her gelen düğüne mi geliyor" diyerek sitem etti.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Dilara Altıntop kimdir?

Dilara Altıntop, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlamıştır. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, spor hayatını aktif sürdürmüştür. Altıntop, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın eski üyesidir.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Dilara Altıntop'un 1990 doğumlu olduğu biliniyor.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Altıntop'un Miami'de yönetici asistanı olarak çalıştığı biliniyor.

Reza Zarrab Miami’de evlendi: Demet Akalın’dan o iddialara yanıt gecikmedi

Şu anda yaşamına Miami, Florida'da devam ediyor.