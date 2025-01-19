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Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad'daki Joy Awards ödül gecesinde...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2025'e Türk ünlüler de katıldı. Törende boy gösterenler arasında Barış Arduç, Arfra Saraçoğlu gibi isimlerinden yanı sıra Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti de vardı. Adeta şıklık yarışına girilen gecede Fahriye Evcen, güzelliği ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 13:37
Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

Dün gece, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, yıldızların akın ettiği görkemli bir ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Türkiye'den pek çok ünlü isim de vardı!

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

Törende, Barış Arduç, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Özge Özpirinçci, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gibi yıldız isimler, mor halıda boy gösterdi.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

Hollywood yıldızları Anthony Hopkins ve Matthew McConaughey de törene katılan isimler arasında yer aldı.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

Törende, Türk televizyon ve sinemasının ünlü çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de yer aldı.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

Evcen, şıklığının yanı sıra akıcı İngilizcesiyle de beğeni topladı.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

Tuba Büyüküstün törende sahneye çıkıp sinema dalında 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü de verdi.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Ünlü oyuncu, "Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum! Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok şanslıydım… Ve sayısız performans izledikten sonra size şunu söyleyebilirim; Harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir, sizi büyüler… Ve bazen de tamamen kelimesiz bırakır. O, ham bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür" dedi.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

TARKAN

Gecenin en özel anlarından biri ise, Türk pop müziğinin megastarı Tarkan'ın sahne almasıydı.

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

BARIŞ ARDUÇ

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

HANDE ERÇEL

Fahriye Evcen ilgi odağı oldu! Türk yıldızlar Riyad’daki Joy Awards ödül gecesinde...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

"Sandık Kokusu" dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, Joy Awards'a katılan ünlü isimlerden biri oldu. Oyuncu sosyal medya hesabında törenden paylaşım yaptı.