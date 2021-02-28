Reytingleri alt üst etmişti finale hazırlanıyor! Sevilen oyuncu duyurdu! Son sezon...

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28 Şubat 2021, Pazar
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Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen Çukur için final iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 4 sezondur ekranların tozunu attıran Çukur'un bu sezon sonunda final yapacağı iddiası hayranlarını üzmüştü. Başrol oyuncuları arasında yer alan Rıza Kocaoğlu, dizinin finali hakkında açıklamalarda bulundu. Hayranları dizinin yapımcıları ve oyuncular tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 28.02.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 16:26
Reytingleri alt üst etmişti finale hazırlanıyor! Sevilen oyuncu duyurdu. Show TV heyecanla takip edilen dizisi Çukur'un final yapacağı iddiası uzun süredir hayranlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Dizide canlandırdığı Aliço karakteri ile hafızalara kazınan Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin son 13 bölümü çekliyor. Yapılan açıklamaya göre dizinin Mayıs ayında final yapması bekleniyor. Hayranları yapımcılar ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin son dönemlerdeki en uzun soluklu dizilerinden bir tanesi olan Çukur, kısa bir süre sonra aramızdan ayrılacak gibi görünüyor. Show TV'de yayınlanan ve yıllardır en çok izlenen yapımlardan bir tanesi olarak kayıtlara geçen dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.
Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, 3-4 ay sonra final yapacağı anlamına geliyor.
ÇUKUR, 128. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK
Çukur oyuncuları, daha öncelerde yaptıkları bir canlı yayın sırasında, dizinin 125. bölümde sona ereceğini açıklamışlardı. Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalar ise dizinin 128. bölümde biteceğini gözler önüne seriyor.
Yapılan açıklamalara göre Show TV'nin sevilen dizisi, mayıs ayı itibarıyla final yapmış olacak. 13 bölümü haftalık olarak yerleştirdiğimizde dizinin 10 Mayıs'ta, yani Ramazan Bayramı'ndan önce bitebileceğini ifade edebiliriz. Ancak arada birkaç haftalık sarkma yaşanırsa, dizi mayıs ayının sonu ya da haziran ayının ilk haftası itibarıyla da sona erebilir.